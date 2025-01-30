Требуется транскрибация материала из видео-урока с последующим структурированием текста и добавлением скриншотов там, где это необходимо. Оплата производится на украинскую карту или в криптовалюте USDT.
Транскрибация видео в текст
Нужно сделать транскрибацию видео в текст, длительность видео- 60 минут. Слово в слово, на видео говорят два человека, итоговый файл должен быть с проверкой.
Пожалуйста, предлагайте стоимость, тк я не знаю сколько стоит такая работа
Заявки фрилансеров
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