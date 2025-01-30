Транскрибация видео в текст

  1. Биржа фриланса
  2. Транскрибация
Закрыт41 заявка342 просмотра

Нужно сделать транскрибацию видео в текст, длительность видео- 60 минут. Слово в слово, на видео говорят два человека, итоговый файл должен быть с проверкой.


Пожалуйста, предлагайте стоимость, тк я не знаю сколько стоит такая работа

3 месяца назад
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