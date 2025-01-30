Транскрибация видео в текст

Нужно сделать транскрибацию видео в текст, длительность видео- 60 минут. Слово в слово, на видео говорят два человека, итоговый файл должен быть с проверкой.



Пожалуйста, предлагайте стоимость, тк я не знаю сколько стоит такая работа