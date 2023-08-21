Транскрибировать видео записи

Требуется расшифровать аудиозаписи, оплата договорная, есть небольшое ТЗ, пришлю в ЛС. Если Вы новичок - тоже можете откликаться, рассмотрим Вашу кандидатуру. Если будут вопросы по работе в процессе - подскажем
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Доброго времени суток. Есть несколько видео файлов, их все нужно расшифровать в текстовый формат ворд. Есть небольшое ТЗ легкое. Работа подойдет как опытным расшифровщикам, так и новичкам. Если будут вопросы по работе - подскажу все. Бюджет согласуем вместе
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