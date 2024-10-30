Требуется расшифровать видеоинтервью длительностью 60 минут. Необходима точная транскрибация речи. Условия оплаты будут согласованы с исполнителем. Подходите к задаче ответственно, обеспечивая высокое качество работы.
Требуется расшифровка видеоинтервью
Нужна расшифровка видеоинтервью, оплата и дедлайн обговаривается с исполнителем
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