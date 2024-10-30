Требуется расшифровка видеоинтервью

  1. Биржа фриланса
  2. Транскрибация
Закрыт3 заявки203 просмотра

Нужна расшифровка видеоинтервью, оплата и дедлайн обговаривается с исполнителем

5 месяцев назад
guest_1733137785764
5 месяцев в сервисе
Был
5 месяцев назад

Заявки фрилансеров

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