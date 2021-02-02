Анализ работы на площадках розетка, пром, закупка, крафта, бигл

Управление продажамиЗакрыт3 заявки299 просмотров
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Нужен работник (можно удаленно, можно официально в офис) для настройки работы с торговыми площадками розетка, пром, закупка, крафта, бигл . В данный момент все площадки работают, нужно проверить правильность настройки этих компаний, внести изменения по улучшению . Тематика товара - изотерические товары, товары для магии.

Прошу писать ориентировочную стоимость, спасибо 

3 года назад
vipwebs
46 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
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