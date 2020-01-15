Нужна консультация специалиста по продажам bitrix24

Управление продажамиЗакрыт2 заявки294 просмотра
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Уважаемые фрилансеры!Нужна консультация специалиста с опытом работы менеджером продаж в российской компании, которая занимается внедрением bitrix24. Предпочтительно, чтобы регион работы был Санкт-Петербург, можно Москва. Особенно интересует опыт холодных звонков и звонков по бесплатным заявкам из bitrix24.Созвон по скайпу в течение часа.Оплата удобным способом. Пишите, пожалуйста, свой опыт и стоимость.

4 года назад
fastkill
Юрий 
40 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад