Поиск и отправка предложений на англ. клиентам сервиса

В стартап ConferenceCast.tv на разовый проект требуется человек со знанием английского языка, опытом поиска информации и деловой переписки. Проект помогает организаторам профессиональных оффлайн-конференций, форумов, симпозиумов и тд расширять их аудиторию через продажу и распространение видеозаписей докладов.

Нужно:

Найти контакты потенциальных партнеров/клиентов сервиса (организаторы мероприятий, конференций, семинаров, форумов в США через СМИ, корп. сайты, соц сети (Linkedin, Facebook) и специализированные базы данных (snov.io)

Составить и отправить индивидуальное предложений о сотрудничестве на англ. языке на основе шаблона

Провести клиента до его заинтересованного ответа и передаче сл менеджеру для закрытия сделки

Условия работы:

- Удаленная работа

- Свободный график, но не менее 50% в период с 10 до 18:00 Мск.

Бюджет указан на месяц. Хорошим результатом считается отправка предложений 500-650 организаторам.