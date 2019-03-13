Поиск и отправка предложений на англ. клиентам сервиса

$700
Управление продажамиЗакрыт1 заявка136 просмотров
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В стартап ConferenceCast.tv на разовый проект требуется человек со знанием английского языка, опытом поиска информации и деловой переписки. Проект помогает организаторам профессиональных оффлайн-конференций, форумов, симпозиумов и тд расширять их аудиторию через продажу и распространение видеозаписей докладов.

Нужно:

  • Найти контакты потенциальных партнеров/клиентов сервиса (организаторы мероприятий, конференций,

    семинаров, форумов в США через СМИ, корп. сайты, соц сети (Linkedin,

    Facebook) и специализированные базы данных (snov.io)

  • Составить и отправить индивидуальное предложений о сотрудничестве на англ. языке на основе шаблона
  • Провести клиента до его заинтересованного ответа и передаче сл менеджеру для закрытия сделки

Условия работы:

- Удаленная работа

- Свободный график, но не менее 50% в период с 10 до 18:00 Мск.

Бюджет указан на месяц. Хорошим результатом считается отправка предложений 500-650 организаторам.

5 лет назад
ConferenceCast
42 годаУкраина
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
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