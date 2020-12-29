позвонить в 100 фирм на предмет контракта

Всем здравствуйте. Интересует настройка Битрикс24 для интернет - магазина под наши требования - синхронизация заказов и данных с маркетплейсов, отправка сообщений поставщику о новых заказах и другие функции, которые обсудим при личном знакомстве и переписке.