Продажа пакетов услуг

$300
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Продажа пакетов сопровождения, дающих комплексное изменение в сферах жизни.

Для выгорающих предпринимателей, уставших от состояния "белки в колесе" без продвижения.

Сопровождение по трем векторам: эмоциональный баланс, искажения мышления, эфективность действий.

Сайт с информацией https://livepsyhology.ru

С продажи месячного пакета ( с заключением договора организатора с клиентом) ваша комиссия-100 у.е.,

С продажи 3хмесячного пакета ( с заключением договора организатора с клиентом) -300 у.е.

3 месяца назад
guest_16963915392204
3 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад
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