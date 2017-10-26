Здравствуйте Нужно доработать сайт http://youla.biz/ до такого уровня http://boplus.ru/ 1. Должно генерироваться титлы, описание и ключевики для рубрик и подрубрик определенного города. Например для Москва - Недвижимость. Недвижимость ...
Холодный прозвон клиентов на английском
Задание для тех, кто владеет разговорным английским - нужны услуги колл центра или просто 1 человека на холодный прозвон клиентов по США.
Заявки фрилансеров
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