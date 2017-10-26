Холодный прозвон клиентов на английском

  1. Биржа фриланса
  2. Управление проектами
Закрыт2 заявки152 просмотра

Задание для тех, кто владеет разговорным английским - нужны услуги колл центра или просто 1 человека на холодный прозвон клиентов по США.

8 лет назад
ppc_87
33 года
8 лет в сервисе
Была
7 лет назад

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