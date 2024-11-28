Креативный маркетинговый менеджер в iGaming

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Управление проектами
Закрыт3 заявки36 просмотров

Проект в нише iGaming приглашает продукт/маркетинг менеджера, который будет заниматься:

  • Управлением продуктом для сотен тысяч наших подписчиков, мероприятиями на сайте, инфоповодами, работой с аудиторией,

  • Созданием email-рассылок вместе с тех. отделом - технические знания НЕ НУЖНЫ, только креатив и маркетинг.

Работа удаленная, в небольшой профессиональной команде, быстрый рост оплаты + премии.

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5 месяцев назад
Commarmond
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