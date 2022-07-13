Привіт!

Мене звати Юліан Оглоб’як, я маркетолог та керівник Nails Secrets Academy.Ми з сестрою запустили онлайн-курси по манікюру на ринок Італії. Проект народився під час першої хвилі коронавірусу — всі в Італії сиділи вдома, та навчання онлайн почало стрімко зростати.

Анджеліка Оглоб’як (https://www.instagram.com/angelicaoglobyak/) працює в елітному салоні краси в Італії, тому ми зробили дуже корисний курс для жінок, які працюють в б’юті-сфері та хочуть підняти свою кваліфікацію і більше заробляти.Шукаємо маркетолога/проектного менеджера в онлайн-школу.

Потрібна відповідальна людина, яка могла б:

писати ТЗ команді (техспеціаліст, копірайтер, SMM-менеджер, перекладач, дизайнери, монтажер і спікер), контролювати виконання задач вчасно і по пріоритетності

контролювати підрядників по рекламі

готувати прототипи сайтів, воронок, презентацій

комунікація з керівниками відділу продаж та інтернет-магазину

досвід управління командою

відповідальність, уважність

знання італійської мови не є обов’язковим, але буде плюсом

Вимоги:Графік роботи вільний, повна зайнятість

Оплата — 20000−25000 грн.

Пройдіть опитування, щоб потрапити на співбесіду:

​https://forms.gle/bQn8FiTXZGHkQ5Gc8