Маркетолог/проектний менеджер в онлайн-школу (італійський ринок)

$800
  1. Биржа фриланса
  2. Управление проектами
Закрыт3 заявки519 просмотров

Привіт!

Мене звати Юліан Оглоб’як, я маркетолог та керівник Nails Secrets Academy.Ми з сестрою запустили онлайн-курси по манікюру на ринок Італії. Проект народився під час першої хвилі коронавірусу — всі в Італії сиділи вдома, та навчання онлайн почало стрімко зростати.

Анджеліка Оглоб’як (https://www.instagram.com/angelicaoglobyak/) працює в елітному салоні краси в Італії, тому ми зробили дуже корисний курс для жінок, які працюють в б’юті-сфері та хочуть підняти свою кваліфікацію і більше заробляти.Шукаємо маркетолога/проектного менеджера в онлайн-школу.

Потрібна відповідальна людина, яка могла б:

  • писати ТЗ команді (техспеціаліст, копірайтер, SMM-менеджер, перекладач, дизайнери, монтажер і спікер), контролювати виконання задач вчасно і по пріоритетності
  • контролювати підрядників по рекламі
  • готувати прототипи сайтів, воронок, презентацій
  • комунікація з керівниками відділу продаж та інтернет-магазину
Вимоги:
  • досвід управління командою
  • відповідальність, уважність
  • знання італійської мови не є обов’язковим, але буде плюсом
Графік роботи вільний, повна зайнятість

Оплата — 20000−25000 грн.

Пройдіть опитування, щоб потрапити на співбесіду:

https://forms.gle/bQn8FiTXZGHkQ5Gc8

3 года назад
assistant_vidm
Христина 
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