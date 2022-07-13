В интернет-магазин требуется менеджер по работе с клиентами и менеджер по продажам. Работа удаленная, возможна без опыта. Гибкий график работы, обучение предоставляется. Открыто только для граждан РФ.
Маркетолог/проектний менеджер в онлайн-школу (італійський ринок)
Привіт!
Мене звати Юліан Оглоб’як, я маркетолог та керівник Nails Secrets Academy.Ми з сестрою запустили онлайн-курси по манікюру на ринок Італії. Проект народився під час першої хвилі коронавірусу — всі в Італії сиділи вдома, та навчання онлайн почало стрімко зростати.
Анджеліка Оглоб’як (https://www.instagram.com/angelicaoglobyak/) працює в елітному салоні краси в Італії, тому ми зробили дуже корисний курс для жінок, які працюють в б’юті-сфері та хочуть підняти свою кваліфікацію і більше заробляти.Шукаємо маркетолога/проектного менеджера в онлайн-школу.
Потрібна відповідальна людина, яка могла б:
- писати ТЗ команді (техспеціаліст, копірайтер, SMM-менеджер, перекладач, дизайнери, монтажер і спікер), контролювати виконання задач вчасно і по пріоритетності
- контролювати підрядників по рекламі
- готувати прототипи сайтів, воронок, презентацій
- комунікація з керівниками відділу продаж та інтернет-магазину
- досвід управління командою
- відповідальність, уважність
- знання італійської мови не є обов’язковим, але буде плюсом
Оплата — 20000−25000 грн.
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