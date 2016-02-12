Добрый день! Нужен менеджер проектов в веб-студию на разовую работу! Задачи: - Общение с заказчиками; - Написание ТЗ для исполнителей; - Поиск, контроль исполнителей с соблюдением ...
Менеджер по работе с ключевыми клиентами
Требования к кандидатам:
- Опыт в b2b продажах или уже имеющиеся навыки работы с клиентами
- Напористость при развитом чувстве такта
- Умение работать с возражениями
- Умение проводить или организовывать проведение маркетинговых исследований для анализа как деятельности клиентов, так и деятельности конкурентов
- Знание английского языка (ведение переговоров, написание писем, презентаций)
- Навыки делового общения, знание психологии бизнес-коммуникаций
- Участие в разработке стратегии по вверенному направлению.
- Анализ рынка конкурентов
- Поиск новых клиентов и оценка их потенциала;
- Построение и поддержание продуктивных отношений с клиентами (риелторские агентства).
- Предупреждение возникновения проблем с клиентами и оперативное разрешение сложных ситуаций
- Отчетность о проделанной работе и достигнутых результатах
- Холодные продажи
- Активные продажи
- Ведение переговоров
- Проведение презентаций
- Пятидневная рабочая неделя
- Удаленная работа
- Полная занятость
- Оклад + доп. оплата
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Управление проектами2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Устранить недочеты в работе сайтов на Insales, 20 сайтов, общение с тех. поддержкой Insales, постановка задач удаленному программисту и копирайтерам. Кандидатам иметь навыки администрирования сайтов, знание html, опыт работы в режиме многозадачности с программистами, копирайтерами, другими фрилансерами ...Закрыт9 лет назад
- $15
Обзвонить контакты из предоставленной базы, действуя по скрипту. Звонить через сервис Скорозвон, средства для звонков предоставляются. Количество контактов: 200 Регион: Россия Звонить в рабочее время. Задачи: ...Управление проектами2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Мне нужен персональный ассистент из ВоронежаУправление проектами4 заявкиЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте. В веб студию на постоянную удаленную работу требуется менеджер для работы на зарубежных фриланс-сайтах и ведения проектов по разработке сайтов.Обязанности: Работа с зарубежными фриланс сайтами, общение с заказчикамиВедение проектов, контроль выполнения и ведение переписки ...Управление проектами22 заявкиЗакрыт9 лет назад
Есть сайт – биржа для дома и дачи (публикация заказов на ландшафтный дизайн, озеленение, строительство и т.п.) нужен специалист, способный составить стратегию развития проекта. Стоимость, срок?Управление проектами3 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $100
Исполнитель должен владеть навыками проектного управления и иметь опыт работы составления паспорта проекта и его выполнения.Закрыт9 лет назад
Приглашаем выступить специалиста на бизнес-тренинге "Повышение эффективности бизнеса" с темой "Стратегии и мотивация". Готовы предложить сотрудничество с Организацией по развитию бизнеса http://vk.com/ev http://vk.com/razvitie_vashego_biznesa- . Предлагаем Вам сделать себе рекламу на бизнес-тренинге. Раздача Ваших визиток - ...Закрыт9 лет назад
Приглашаем выступить специалиста на бизнес-тренинге "Повышение эффективности бизнеса" с темой "Управление бизнесом онлайн". Готовы предложить сотрудничество с Организацией по развитию бизнеса http://vk.com/ev http://vk.com/razvitie_vashego_biznesa- . Предлагаем Вам сделать себе рекламу на бизнес-тренинге. Раздача Ваших визиток - ...Закрыт9 лет назад
Продукт: программное обеспечение для автоматизации бизнеса стоматологий. Целевая аудитория: руководители стоматологий. Задача: совершать холодные обзвоны по предоставленной базе стоматологий, обходить секретарей и выходить на лпр. Целевым действием является договориться с лпр о ...Закрыт9 лет назад