Менеджер по работе с ключевыми клиентами

  1. Биржа фриланса
  2. Управление проектами
Закрыт18 заявок971 просмотр

Требования к кандидатам:

  • Опыт в b2b продажах или уже имеющиеся навыки работы с клиентами
  • Напористость при развитом чувстве такта
  • Умение работать с возражениями
  • Умение проводить или организовывать проведение маркетинговых исследований для анализа как деятельности клиентов, так и деятельности конкурентов
  • Знание английского языка (ведение переговоров, написание писем, презентаций)
  • Навыки делового общения, знание психологии бизнес-коммуникаций
Что предстоит делать:

  • Участие в разработке стратегии по вверенному направлению.
  • Анализ рынка конкурентов
  • Поиск новых клиентов и оценка их потенциала;
  • Построение и поддержание продуктивных отношений с клиентами (риелторские агентства).
  • Предупреждение возникновения проблем с клиентами и оперативное разрешение сложных ситуаций
  • Отчетность о проделанной работе и достигнутых результатах
а также
  • Холодные продажи
  • Активные продажи
  • Ведение переговоров
  • Проведение презентаций
Условия:
  • Пятидневная рабочая неделя
  • Удаленная работа
  • Полная занятость
  • Оклад + доп. оплата
9 лет назад
NadenoK
41 год
13 лет в сервисе
Была
2 дня назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Менеджер проектов для разовой работы (Желательно из Казани)

    Добрый день! Нужен менеджер проектов в веб-студию на разовую работу! Задачи: - Общение с заказчиками; - Написание ТЗ для исполнителей; - Поиск, контроль исполнителей с соблюдением ...

    Управление проектами2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Устранить недочеты в работе готовых сайтов на Insales

    Устранить недочеты в работе сайтов на Insales, 20 сайтов, общение с тех. поддержкой Insales, постановка задач удаленному программисту и копирайтерам. Кандидатам иметь навыки администрирования сайтов, знание html, опыт работы в режиме многозадачности с программистами, копирайтерами, другими фрилансерами ...

    HTML
    Управление проектаминет заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Обзвонить 200 холодных контактов

    $15

    Обзвонить контакты из предоставленной базы, действуя по скрипту. Звонить через сервис Скорозвон, средства для звонков предоставляются. Количество контактов: 200 Регион: Россия Звонить в рабочее время. Задачи: ...

    Управление проектами2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Менеджер с отличным знанием английского языка

    Здравствуйте. В веб студию на постоянную удаленную работу требуется менеджер для работы на зарубежных фриланс-сайтах и ведения проектов по разработке сайтов.Обязанности: Работа с зарубежными фриланс сайтами, общение с заказчикамиВедение проектов, контроль выполнения и ведение переписки ...

    Управление проектами22 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Стратегия развития проекта

    Есть сайт – биржа для дома и дачи (публикация заказов на ландшафтный дизайн, озеленение, строительство и т.п.) нужен специалист, способный составить стратегию развития проекта. Стоимость, срок?

    Управление проектами3 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Выступление для большой аудитории Новосибирск

    Приглашаем выступить специалиста на бизнес-тренинге "Повышение эффективности бизнеса" с темой "Стратегии и мотивация".  Готовы предложить сотрудничество с Организацией по развитию бизнеса http://vk.com/ev http://vk.com/razvitie_vashego_biznesa-  . Предлагаем Вам сделать себе рекламу на бизнес-тренинге. Раздача Ваших визиток - ...

    Управление проектаминет заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Выступление для большой аудитории Новосибирск

    Приглашаем выступить специалиста на бизнес-тренинге "Повышение эффективности бизнеса" с темой "Управление бизнесом онлайн".  Готовы предложить сотрудничество с Организацией по развитию бизнеса http://vk.com/ev http://vk.com/razvitie_vashego_biznesa-  . Предлагаем Вам сделать себе рекламу на бизнес-тренинге. Раздача Ваших визиток - ...

    Управление проектаминет заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Холодный обзвон по готовой базе

    Продукт: программное обеспечение для автоматизации бизнеса стоматологий. Целевая аудитория: руководители стоматологий. Задача: совершать холодные обзвоны по предоставленной базе стоматологий, обходить секретарей и выходить на лпр. Целевым действием является договориться с лпр о ...

    Управление проектаминет заявок
    Закрыт
    9 лет назад