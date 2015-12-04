Менеджер проектов для разовой работы (Желательно из Казани)

  1. Биржа фриланса
  2. Управление проектами
Закрыт2 заявки176 просмотров

Добрый день!

Нужен менеджер проектов в веб-студию на разовую работу!

Задачи:

- Общение с заказчиками;

- Написание ТЗ для исполнителей;

- Поиск, контроль исполнителей с соблюдением сроков;

Оплата:

- Оплата по факту сдачи работы;

- Приветствуется работа через Безопасную сделку;

- Своевременная оплата гарантируется.

Пишите свои условия и цены.

Спасибо!

9 лет назад
mishka-starkov
Михаил 
41 год
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
52 отзыва(-2)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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