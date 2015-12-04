Менеджер проектов для разовой работы (Желательно из Казани)

Здравствуйте. В веб студию на постоянную удаленную работу требуется менеджер для работы на зарубежных фриланс-сайтах и ведения проектов по разработке сайтов.Обязанности: Работа с зарубежными фриланс сайтами, общение с заказчикамиВедение проектов, контроль выполнения и ведение переписки ...