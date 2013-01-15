Настройка SVN

Добрый день!Разработчики сайтов и продвижения их,у кого есть примеры разработки эскортной тематики в России,Украине,Европе,пример разработки ночных клубов(стриптиз тематика) отзовитесь.Нужно создание сайта эскорт тематики для России,Европы и Америки(пример сайта queenspalace.ru. Queenspalace.com) и так-же создание сайта ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день.
Поставили SVN на VPS хостинг. Требуется помощь специалиста в настройке программы в части синхронизации данных хранилища с доменом, чтобы изменения автоматический отображались на тестовом сайте.
Спасибо.
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