Привет!

У нас сервис по аренде брендовых вещей. Клиенты берут у нас вещи в аренду, но существует риск их повреждения, подмены или утраты.

Ищем специалиста, который поможет определить какие условия страхования нам подходят, изучит предложения страховых компаний и банков (условия, тарифы, покрытие), сравнит условия и предложит оптимальные варианты.

Важно будет также учесть все юридические аспекты.