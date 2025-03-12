Нужно разработать схему страхования для нашего бизнеса

  1. Биржа фриланса
  2. Управление проектами
Открыт3 заявки66 просмотров

Привет!

У нас сервис по аренде брендовых вещей. Клиенты берут у нас вещи в аренду, но существует риск их повреждения, подмены или утраты.

Ищем специалиста, который поможет определить какие условия страхования нам подходят, изучит предложения страховых компаний и банков (условия, тарифы, покрытие), сравнит условия и предложит оптимальные варианты.

Важно будет также учесть все юридические аспекты.

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месяц назад
Гость
месяц в сервисе
Был
25 дней назад

Заявки фрилансеров

Тетяна
 
25 лет
месяц в сервисе
Была
16 дней назад
25 дней назад
Давид
 
24 года
месяц в сервисе
Был
7 часов назад
месяц назад
Назар
 
33 года
3 года в сервисе
Был
3 часа назад
3 отзыва(-1)
месяц назад