Перемещение сайта и устранение ошибок

1) сайт со старого хостинга http://r.ournet.biz/1qVk7zK был перемещен на новый хостинг

2) нужно устранить проблему с кодировкой русского языка на новый хостинг http://r.ournet.biz/1s8lP0l

3) редактор создания новостей на сайт http://r.ournet.biz/1tSoOKI в панель администрирования CMS http://r.ournet.biz/1kDql4K работает с ошибками на старый хостинг, возможно и на новый хостинг тоже

4) на странице сайта старого и нового хостинга http://r.ournet.biz/1oolzCF некоторые фотографии не отображаются, при этом они есть на хостинг, но не открываются в браузере

5) на все страницы сайта нужно прописать в коде счетчик http://r.ournet.biz/WZ6wKF

6) доступ к панель администрирования сайта нужно восстановить по инструкции http://r.ournet.biz/1p7RufX