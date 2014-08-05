Перемещение сайта и устранение ошибок

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Закрыт11 заявок220 просмотров

1) сайт со старого хостинга http://r.ournet.biz/1qVk7zK был перемещен на новый хостинг

2) нужно устранить проблему с кодировкой русского языка на новый хостинг http://r.ournet.biz/1s8lP0l

3) редактор создания новостей на сайт http://r.ournet.biz/1tSoOKI в панель администрирования CMS http://r.ournet.biz/1kDql4K работает с ошибками на старый хостинг, возможно и на новый хостинг тоже

4) на странице сайта старого и нового хостинга http://r.ournet.biz/1oolzCF некоторые фотографии не отображаются, при этом они есть на хостинг, но не открываются в браузере

5) на все страницы сайта нужно прописать в коде счетчик http://r.ournet.biz/WZ6wKF

6) доступ к панель администрирования сайта нужно восстановить по инструкции http://r.ournet.biz/1p7RufX

11 лет назад
eyeland
Лаур 
42 года
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
40 отзывов(-1)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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