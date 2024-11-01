Пересоздание коммерческого предложения

  1. Биржа фриланса
  2. Управление проектами
Закрыт1 заявка15 просмотров

Я ищу специалиста, который сможет пересоздать коммерческое предложение.

У меня уже есть старое коммерческое предложение, а также образец, который может служить скелетом для новой версии.

Важно учесть все ключевые моменты и сделать предложение актуальным.

Подробности могу обсудить в личных сообщениях.

6 месяцев назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

Игорь
 
43 года
6 месяцев в сервисе
Был
4 месяца назад
6 месяцев назад

  • Похожие заказы

  • ИТ маркетолог

    Требуется ИТ маркетолог для управления проектами в организации. Идеальный кандидат должен иметь опыт в данной сфере. Обсуждение деталей возможно в личных сообщениях.

    Управление проектаминет заявок
    Закрыт
    6 месяцев назад

  • Розміщення вакансій

    $10

    Шукаємо людей для допомоги в публікації вакансій на платформах пошуку роботи. Маємо великий обсяг вакансій, за кожну розміщену вакансію пропонуємо 400 грн. Необхідна оперативність та увага до деталей.

    Размещение объявлений
    Управление проектами9 заявок
    Закрыт
    5 месяцев назад

  • Woman’s Health Product Manager

    $5000

    Требуется продакт-менеджер с опытом в Woman’s Health для работы в международном стартапе. Задачи включают управление проектами, предложение новых идей и фич. Команда русскоязычная, приложение на английском. Зарплата от 3 до 5 тысяч долларов.

    Управление проектаминет заявок
    Закрыт
    6 месяцев назад

  • Задача для продуктового аналитика или менеджера проекта

    Требуется продуктовый аналитик для разработки нового функционала и модернизации существующих функций кэшбэк сервиса. Необходимо определить потребности клиентов, описать критерии успеха и сформировать систему метрик для мониторинга маркетинговых показателей и unit-экономики. Также требуется заполнить юнит экономику. Укажите цену и сроки выполнения.

    Управление проектами2 заявки
    Закрыт
    5 месяцев назад

  • Пошук спеціаліста для заповнення заявки на грант

    Шукаємо фахівця для допомоги в заповненні заявки на президентський грант для анімаційного проєкту 'Tumble Trumble'. Наброски заявки вже готові, потрібно провести фінальне редагування. Дедлайн – до 1 листопада. Ціна за вашу роботу обговорюється.

    Оформление документов
    Управление проектаминет заявок
    Закрыт
    5 месяцев назад

  • Привлечение клиентов

    Задача заключается в поиске клиентов для нового сервиса, созданного в Telegram. Требуются идеи и стратегии для привлечения минимум трех заказчиков. Подробности будут предоставлены по запросу.

    Привлечение клиентовTelegram
    Управление проектами2 заявки
    Закрыт
    6 месяцев назад

  • Продакт менеджер

    Требуется продакт менеджер с опытом работы для управления проектами в сфере ai технологий для онлайн казино. Оплата достойная. Подробности в личных сообщениях.

    Управление проектами2 заявки
    Закрыт
    6 месяцев назад

  • Notion надо оформить таблицу и помочь разобраться

    Требуется помощь в оформлении проект-таблицы в Notion. Необходимо создать структуру для ввода данных, включая дату, имя компании, продавца/покупателя, а также документы. Важно настроить доступ для партнеров и показать, как они могут добавлять информацию в таблицу.

    Создание таблиц
    Управление проектами1 заявка
    Закрыт
    6 месяцев назад

  • Сайт для карго доставки

    $250

    Ищем специалиста для управления проектом по изменению дизайна сайта карго доставки из Китая. Необходимо изучить рынок, предложить стратегию, работать с дизайнером и SEO-специалистом, а также найти программиста для реализации. Цель — создание доверительного сайта для российских пользователей, способствующего получению заказов.

    Анализ рынкаДизайн сайтовОптимизация сайтовSEO
    Управление проектами4 заявки
    Закрыт
    8 месяцев назад

  • Кастдев на этапе запуска продукта

    Ищется специалист для проведения кастдева на этапе запуска проекта в области маркетплейсов и кэшбэка. Необходимо проанализировать целевую аудиторию (продавцы на маркетплейсах) и скорректировать задачи для команды разработки. Требуется проверка 5 гипотез. Укажите стоимость и опыт работы.

    Управление проектами1 заявка
    Закрыт
    7 месяцев назад