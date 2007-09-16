Работа в EXCEL

Срочно-срочно на проект требуется спец по экселю. (Москва)

требования:

1) примеры аккуратной работы в Excel с таблицами большого размера (300 х 300)

2) умение применять вложенные логические функции Excel

3) умение готовить исходные данные для Excel (удаление пробелов из чисел, конвертация текста в числовую форму)

4) примеры составления прогнозов (как плюс)

Консультантам требуются дополнительные "руки" из правильного места.

Взамен - адекватные деньги и бесценный опыт в консалтинге.

Ещё раз говорю нужна только МОСКВА!

Если не из Москвы-не пишите пожалуйста!!!!!!!