Redmine, настройка для проекта

Требуется консультация, настройка ролей, и проч. Сообщите обязательно вашу цену

Есть redmine, 2 программиста, системный администратор, дизайнер, менеджер (общается с клиентом), контентщик

Требуется консультация по настройке redmine для цепочки - менеджер нашел клиента, выставил полсчета, получил оплату, дизайнер начал работу, далее 2 программиста начали работу, работая с Git, получая обратную связь от менеджера по продажам, сисадмин подключился, если нужно. По завершении всего проекта менеджер отправляет 2 счет, получает оплату, переносит сайт на боевой хост, контентщик начал наполнять.

Проблема сейчас в рассогласованности - менеджер не в курсе того например, что пожелания клиента исправлены, а контентщик не в курсе, что уже надо наполнять. Или программисты перезатирают друг другу работу.