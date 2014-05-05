Redmine, настройка для проекта

Добрый день! Необходимо найти на сайтах тендеров и госзакупок действующие тендеры и аукционы на оборудование, представляемое нашей компанией (сложное техническое, сфера ЖКХ, промышленность, строительство, энергетика). По оплате готова договариваться: либо это будет небольшая плата за найденный ...
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Требуется консультация, настройка ролей, и проч. Сообщите обязательно вашу цену
Есть redmine, 2 программиста, системный администратор, дизайнер, менеджер (общается с клиентом), контентщик
Требуется консультация по настройке redmine для цепочки - менеджер нашел клиента, выставил полсчета, получил оплату, дизайнер начал работу, далее 2 программиста начали работу, работая с Git, получая обратную связь от менеджера по продажам, сисадмин подключился, если нужно. По завершении всего проекта менеджер отправляет 2 счет, получает оплату, переносит сайт на боевой хост, контентщик начал наполнять.
Проблема сейчас в рассогласованности - менеджер не в курсе того например, что пожелания клиента исправлены, а контентщик не в курсе, что уже надо наполнять. Или программисты перезатирают друг другу работу.
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