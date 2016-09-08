Рекламному агентству нужен клиент-менеджер на удаленке

Агентству интернет-маркетинга нужен менеджер. По работе с клиентами и контролю подрядчиков. Занимаемся мы рекламой в интернете для клиентов из Владивостока. Среди наших клиентов множество известных брэндов.

Спектр обязанностей: Общение с клиентами компании по телефону. Формирование официальных документов. Помощь в организации рабочего процесса команды. Ниже есть максимально подробный список.

Оплата почасовая. Первый месяц, на испытательном сроке - 100р\час; дальше - по результатам. Максимум 250р\час и 5% от чистой прибыли. Работы примерно на 6 часов в день.

ОСОБОЕ ТРЕБОВАНИЕ: нужно быть онлайн с 11 до 17 по Владивостоку (GMT +11), это 4 утра до 10 утра по МСК

То есть часовой пояс чем ближе к Владивостоку, тем лучше. Что бы получить шанс попасть на собеседование, укажите ваш часовой пояс в заявке. Просьба в заявке указывать, "я готов\готова работать с 4 утра до 10 утра по МСК, я в это время не сплю"

Остальные требования к знаниям и характеру:

- Знать азы таких сфер как: поисковое продвижение, контекстная реклама, копирайтинг.

- Излучать дружелюбие, когда клиенты звонят.

- Проявлять жесткость в работе с исполнителями.

Рабочий день выглядит так: вы сидите в онлайне и ждете пока поступят звонки от клиентов. Обычно это 1-2 звонка в день. При поступлении звонка вы общаетесь с клиентом, отвечая на его вопросы. Если нужно что-то уточнить для клиента, вы обещаете ему перезвонить; затем, выяснив все вопросы с командой - перезваниваете. Так же вам необходимо 1 раз в месяц составлять план работ на этот месяц, а затем еженедельно по понедельникам проверять, были ли работы выполнены. В случае обнаружения проблем - пытаться их решить, либо сообщить начальству. если решение не находится. Раз в месяц помогать с расчетом зарплат сотрудникам.

Полный список обязанностей по группам:

Телефонные дела:

Первичная обработка клиентов

Ежемесячный сбор денег с клиентов (напоминания)

Утверждение сметы на доп.работы у клиента

Повышение чека клиента

Заполнение первичного брифа, получение вопросов от команды

Утверждение брифа у клиента, получение ответов на вопросы по брифу

Общение с клиентом

Бумажные дела:

Выставление счетов для оплаты по тарифу\по доп.работам

Создание актов выполненных работ по тарифу\по доп.работам

Подготовка договоров с указанием реквизитов сторон и проч.

Учет и организация:

Учет прихода и расхода денег

Оценка рентабельности по каждому клиенту

Составление плана работ на месяц

Еженедельный контроль качества работ

Расчет зарплат и % бонусов, штрафы

Не забудьте указать ваш часовой пояс в заявке.

Еще нужно любить и хотеть работать, потому что формально мы работаем с 11:00 до 17:00, а фактически - когда это необходимо клиенту. А ему может быть необходимо в 19:30, в субботу, в метель - и это не описание разных ситуаций. Благо что работать нужно из любого удобного вам места.