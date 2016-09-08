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Рекламному агентству нужен клиент-менеджер на удаленке
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Агентству интернет-маркетинга нужен менеджер. По работе с клиентами и контролю подрядчиков. Занимаемся мы рекламой в интернете для клиентов из Владивостока. Среди наших клиентов множество известных брэндов.
Спектр обязанностей: Общение с клиентами компании по телефону. Формирование официальных документов. Помощь в организации рабочего процесса команды. Ниже есть максимально подробный список.
Оплата почасовая. Первый месяц, на испытательном сроке - 100р\час; дальше - по результатам. Максимум 250р\час и 5% от чистой прибыли. Работы примерно на 6 часов в день.
ОСОБОЕ ТРЕБОВАНИЕ: нужно быть онлайн с 11 до 17 по Владивостоку (GMT +11), это 4 утра до 10 утра по МСК
То есть часовой пояс чем ближе к Владивостоку, тем лучше. Что бы получить шанс попасть на собеседование, укажите ваш часовой пояс в заявке. Просьба в заявке указывать, "я готов\готова работать с 4 утра до 10 утра по МСК, я в это время не сплю"
Остальные требования к знаниям и характеру:
- Знать азы таких сфер как: поисковое продвижение, контекстная реклама, копирайтинг.
- Излучать дружелюбие, когда клиенты звонят.
- Проявлять жесткость в работе с исполнителями.
Рабочий день выглядит так: вы сидите в онлайне и ждете пока поступят звонки от клиентов. Обычно это 1-2 звонка в день. При поступлении звонка вы общаетесь с клиентом, отвечая на его вопросы. Если нужно что-то уточнить для клиента, вы обещаете ему перезвонить; затем, выяснив все вопросы с командой - перезваниваете. Так же вам необходимо 1 раз в месяц составлять план работ на этот месяц, а затем еженедельно по понедельникам проверять, были ли работы выполнены. В случае обнаружения проблем - пытаться их решить, либо сообщить начальству. если решение не находится. Раз в месяц помогать с расчетом зарплат сотрудникам.
Полный список обязанностей по группам:
Телефонные дела:
- Первичная обработка клиентов
- Ежемесячный сбор денег с клиентов (напоминания)
- Утверждение сметы на доп.работы у клиента
- Повышение чека клиента
- Заполнение первичного брифа, получение вопросов от команды
- Утверждение брифа у клиента, получение ответов на вопросы по брифу
- Общение с клиентом
- Выставление счетов для оплаты по тарифу\по доп.работам
- Создание актов выполненных работ по тарифу\по доп.работам
- Подготовка договоров с указанием реквизитов сторон и проч.
- Учет прихода и расхода денег
- Оценка рентабельности по каждому клиенту
- Составление плана работ на месяц
- Еженедельный контроль качества работ
- Расчет зарплат и % бонусов, штрафы
Еще нужно любить и хотеть работать, потому что формально мы работаем с 11:00 до 17:00, а фактически - когда это необходимо клиенту. А ему может быть необходимо в 19:30, в субботу, в метель - и это не описание разных ситуаций. Благо что работать нужно из любого удобного вам места.
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