Сделать звонок на итальянском языке

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Закрытнет заявок126 просмотров

Хорошего дня!

Необходимо позвонить в итальянский интернет-магазин и спросить наличие определенного товара, можно ли его оплатить и забрать и/или заказать доставку.

8 лет назад
alebedynets
41 год
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

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Нет заявок фрилансеров