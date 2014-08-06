Специалист для ведения и поддержания

Требуется специалист на постоянной основе обладающий знаниями работы с различными CMS в основном (битрикс joomla и wordpress)

для ведения сайтов в основном это Доработка по какой либо технической части, контентное наполнение , оптимизация к продвижению!

от специалиста требуется поддержание и заполнение сайта (заказ текстов на etxt) под ключ, и придерживаться правил для оптимизации сайтов и Желание помочь улучшить проекты, довести до ума, креативность приветствуется (в плане предложить - создать раздел, придумать баннера, добавить элемент сайта и т.д.) - вообщем созданные сайты или которые нужно доработать становятся в ваших руках которые нужно доводить до ума и уметь как говориться все - гдето подправить гдето подверстать, гдето подправить изображения , оптимизировать seo , переделать код шаблона и так далее

Работа будет с имеющимися сайтами а так же по мере поступления с новыми

Примерный объем 2 сайта в месяц , сайты разного характера, в основном это визитки либо интернет магазины

Оплата по договоренности в зависимости от задачи