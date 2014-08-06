Предлагается работа удаленным менеджером по продажам. Два вида деятельности. Оплата работы складывается из оплаты за звонки потенциальным клиентам – предложение сотрудничества, ведение переговоров и т.д. и из выплат за успешные сделки в виде фиксированных ...
Специалист для ведения и поддержания
Требуется специалист на постоянной основе обладающий знаниями работы с различными CMS в основном (битрикс joomla и wordpress)
для ведения сайтов в основном это Доработка по какой либо технической части, контентное наполнение , оптимизация к продвижению!
от специалиста требуется поддержание и заполнение сайта (заказ текстов на etxt) под ключ, и придерживаться правил для оптимизации сайтов и Желание помочь улучшить проекты, довести до ума, креативность приветствуется (в плане предложить - создать раздел, придумать баннера, добавить элемент сайта и т.д.) - вообщем созданные сайты или которые нужно доработать становятся в ваших руках которые нужно доводить до ума и уметь как говориться все - гдето подправить гдето подверстать, гдето подправить изображения , оптимизировать seo , переделать код шаблона и так далее
Работа будет с имеющимися сайтами а так же по мере поступления с новыми
Примерный объем 2 сайта в месяц , сайты разного характера, в основном это визитки либо интернет магазины
Оплата по договоренности в зависимости от задачи
Заявки фрилансеров
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