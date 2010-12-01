Требуется руководитель проекта.

$500
Управление проектамиЗакрыт1 заявка340 просмотров
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Здравствуйте.

Мы являемся транспортно-туристичетской компанией, работающей во Франции (мы русские).

Нам требуется парень или девушка до 40 лет , на постоянную занятость ( работа на дому в интернете).

Основные обязаности:

- Ведение проектов.

- Поиск информации в интернете.

- Реклама компании в интернете.

- Знания сео.Умение составлять семантическое ядро.

- Написание текстов: копирайт, рерайт,

- Знание основ html, Основы photoshop, верстка страниц.

- Желательно знание иностранных языков.

- Поиск исполнителей той или иной задачи для компании ( например дизайнеров по рекламе )

- Ведение блога компании + написание кратких статей.

- Разбор веб-почты, Рекламная рассылка мэйлов, визиток, флаеров и т.д.

- Ведение групп "В Контакте", "Одноклассники", "Фейсбук" и т.д.

- Ведение переписки с парнёрами и клиентами (поддерживание контакта).

- Отслеживание культурных и деловых мероприятий (салонов, выстовок) на територии СНГ и Европы.

- Самостоятельная разработка идей по развитию и их реализация ( после соглосования с нами ).

www.paris-cab.com

www.euro-go.com

www.fr.euro-go.com

Работа на постоянной основе ( 5 dnei v nedelu)

SKYPE - обязателен с микрофоном + постоянное подключение на время всей работы !!!!!!!!

Веб-камера приветствуется.

Праздничные дни должны быть адаптированы под европейские (возможны иногда исключения).

Испытательный срок оплачивается (1месяц -270$; 2месяц - 320$)

В случае если все ОК! - то минимальный договор 1 месяц , максимальный 1 год.

Оплата - 300? v mesyac ( okolo 420$ ) по истечению 6 месяцев совместной работы возможны премии от руководства в зависимости от вашей пользы и вашего профессионализма.

С уважением , Company MARKIZ

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Артур 
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8 лет назад
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