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Удаленный помощник (заместитель) руководителя
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Удаленный помощник (заместитель) руководителя.
Интересному предпринимателю нужен ответственный и результативный удаленный помощник. Желательно, проживание Москва/МО.
Обязанности:
- Поиск и анализ информации в интернете;
- Составление коммерческих предложений и пр. ;
- Ведение делового общения с руководителями компаний и направлений;
- Ведение делового общения с менеджерами среднего звена;
- Составление, размещение объявлений, взаимодействие с другими исполнителями и фрилансерами;
- Решение поставленных задач, доведение до результата.
Требования:
- Опыт работы помощником либо заместителем руководителя/директора;
- Грамотная письменная и устная речь;
- Умение правильно и красиво оформлять документы;
- Опыт решения серьезных задач
Условия:
Оклад 15 000 руб + бонусы, премии, % за выполненные задачи.
В зависимости от результата, оплата от 15 000 до 70 000 руб. и более.
Резюме ,отправляйте в на почту [email protected]
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