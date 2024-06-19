Обучение SAP Commerce

  1. Биржа фриланса
  2. Уроки и Репетиторство
Закрыт2 заявки20 просмотров

Корпоративное обучение сотрудников компании (системные аналитики e-com, до 3 человек). Основы SAP Commerce. Кастомизация компании будет изучена ими в дальнейшем, нужно дать основы.

3 месяца назад
guest_1738312603734
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Заявки фрилансеров

Мар'яна
 
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