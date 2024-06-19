Требуется опытный онлайн-репетитор по английскому языку для индивидуальных занятий. Основная цель - развить разговорную речь и улучшить понимание языка. Занятия 1 раз в неделю по 2 часа. Ищем профессионала с подтвержденным опытом и грамотностью. Рассматриваются русскоязычные преподаватели.
Обучение SAP Commerce
Корпоративное обучение сотрудников компании (системные аналитики e-com, до 3 человек). Основы SAP Commerce. Кастомизация компании будет изучена ими в дальнейшем, нужно дать основы.
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