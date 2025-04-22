Онлайн-репетитор по деловому китайскому языку

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Закрыт1 заявка6 просмотров

Ищу онлайн-репетитора по деловому китайскому языку для руководителя. Необходим опыт работы и хорошие рекомендации. Готовы обсудить ставку за занятие и другие детали в личной переписке.

11 дней назад
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Заявки фрилансеров

Давид
 
24 года
месяц в сервисе
Был
7 часов назад
11 дней назад

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