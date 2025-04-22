Онлайн-репетитор по деловому китайскому языку

Требуется опытный онлайн-репетитор по английскому языку для индивидуальных занятий. Основная цель - развить разговорную речь и улучшить понимание языка. Занятия 1 раз в неделю по 2 часа. Ищем профессионала с подтвержденным опытом и грамотностью. Рассматриваются русскоязычные преподаватели.