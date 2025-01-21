Шукаємо викладача англійської мови для онлайн навчання. Вимоги: високий рівень володіння англійською, досвід викладання або репетиторства. Пропонуємо готову систему навчання, гнучкий графік та стабільне завантаження. Уроки 1 на 1, тривалість 50 хвилин.
Преподаватель английского языка онлайн .
Ищу опытного и квалифицированного онлайн-репетитора по английскому языку для индивидуальных занятий. Основная цель – развить разговорную речь, научиться свободно выражать свои мысли и улучшить понимание английского на слух. Также важно уделить внимание грамматике: задания и объяснения по основным темам для закрепления навыков.
Требования к репетитору:
Высокий уровень профессионализма и грамотности.
Подтвержденный опыт работы и достижения учеников.
Умение строить занятия под индивидуальные цели и уровень ученика.
Желательно наличие сертификатов или заслуг в преподавании английского.
Формат занятий:
Частота: 1 раз в неделю в выходной день .
Длительность: 2 часа
Формат: онлайн
Ищу действительно заслуженного специалиста, который поможет достичь ощутимых результатов. Рассматриваю русскоязычных преподавателей.
Напишите в личные сообщения или свяжитесь со мной для обсуждения условий, стоимости и времени проведения уроков.
Спасибо!
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