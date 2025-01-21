Преподаватель английского языка онлайн .

Ищу опытного и квалифицированного онлайн-репетитора по английскому языку для индивидуальных занятий. Основная цель – развить разговорную речь, научиться свободно выражать свои мысли и улучшить понимание английского на слух. Также важно уделить внимание грамматике: задания и объяснения по основным темам для закрепления навыков.

Требования к репетитору:

Высокий уровень профессионализма и грамотности.

Подтвержденный опыт работы и достижения учеников.

Умение строить занятия под индивидуальные цели и уровень ученика.

Желательно наличие сертификатов или заслуг в преподавании английского.

Формат занятий:

Частота: 1 раз в неделю в выходной день .

Длительность: 2 часа

Формат: онлайн

Ищу действительно заслуженного специалиста, который поможет достичь ощутимых результатов. Рассматриваю русскоязычных преподавателей.

Напишите в личные сообщения или свяжитесь со мной для обсуждения условий, стоимости и времени проведения уроков.

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