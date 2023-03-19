Разработать курс в сфере IT

Международная академия современного образования в поисках преподавателя/специалиста для разработки курса по повышению квалификации/переподготовки в сфере IT.

Рассматриваются курсы по следующим направлениям:

- Python-разработчик;

- Java-разработчик;

- Fullstack-разработчик;

- Frontend и Backend разработчик;

- C++ и C# разработчик;

- 1C разработчик;

- Web-разработчик;

- Web-дизайн;

- QA-engineer;

- Аналитик данных.

С необходимыми требованиями, обязанностями и условиями можете ознакомится в вакансии отдельно по каждому направлению (прикреплено в архиве).