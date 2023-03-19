Разработать курс в сфере IT

Уроки и РепетиторствоЗакрыт1 заявка30 просмотров
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Международная академия современного образования в поисках преподавателя/специалиста для разработки курса по повышению квалификации/переподготовки в сфере IT.
Рассматриваются курсы по следующим направлениям:
- Python-разработчик;
- Java-разработчик;

- Fullstack-разработчик;
- Frontend и Backend разработчик;
- C++ и C# разработчик;

- 1C разработчик;
- Web-разработчик;
- Web-дизайн;
- QA-engineer;

- Аналитик данных.

С необходимыми требованиями, обязанностями и условиями можете ознакомится в вакансии отдельно по каждому направлению (прикреплено в архиве).

2 месяца назад
guest_1696916389228
Россия
2 месяца в сервисе
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2 месяца назад
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