Создать уроки английского языка по уровням в виде презентаций

Уроки и РепетиторствоЗакрыт5 заявок329 просмотров
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Создать уроки английского языка по уровням в виде презентаций.

Нужно знать английский на уровне С1.

Использовать English File как основной источник информации.

Нужно для начала сделать пробную презентацию, если мне понравится работа, я закажу работу для всех уровней.

3 года назад
guest_16115871531205
3 года в сервисе
Был
3 года назад