Викладач англійської мови (онлайн)

  1. Биржа фриланса
  2. Уроки и Репетиторство
Закрыт2 заявки27 просмотров

Шукаємо викладача англійської мови для онлайн навчання. Вимоги: високий рівень володіння англійською, досвід викладання або репетиторства, вміння досягати результатів з учнями. Пропонуємо готову систему навчання, гнучкий графік, стабільне завантаження. Компенсація сертифікації викладачів. Уроки 1 на 1, тривалість 50 хвилин.

4 месяца назад
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Заявки фрилансеров

Олег
 
36 лет
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Был
3 месяца назад
4 месяца назад
Михаил
 
18 лет
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Был
2 месяца назад
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4 месяца назад