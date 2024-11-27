[API Яндекс.Карт] Вывести в поле всплывающее окно с выбором адресов

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Закрыт4 заявки125 просмотров

Есть сайт, на котором работает поиск по карте в отдельном поле. Но не находит различные организации в поиске.

Сейчас код такой:

var locality = 'Беларусь';

var suggestView = new ymaps.SuggestView('suggest1',

{

provider: {

suggest: (function(request, options) {

return ymaps.suggest(locality+", "+request)

})

}});

Если поменять просто:

var suggestView = new ymaps.SuggestView('suggest1',

{

provider: yandex#search

}});

Появляется такое окно при поиске (скриншот прикрепил). Как убрать это окно?

5 месяцев назад
Grenfload
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