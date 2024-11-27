Требуется доработка готового сайта для организации спортивных мероприятий. Необходимо изменить админ панель, доработать детали на сайте и выполнить редизайн. Ожидается качественное выполнение задач с учетом функциональности и удобства для пользователей.
[API Яндекс.Карт] Вывести в поле всплывающее окно с выбором адресов
Есть сайт, на котором работает поиск по карте в отдельном поле. Но не находит различные организации в поиске.
Сейчас код такой:
var locality = 'Беларусь';
var suggestView = new ymaps.SuggestView('suggest1',
{
provider: {
suggest: (function(request, options) {
return ymaps.suggest(locality+", "+request)
})
}});
Если поменять просто:
var suggestView = new ymaps.SuggestView('suggest1',
{
provider: yandex#search
}});
Появляется такое окно при поиске (скриншот прикрепил). Как убрать это окно?
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