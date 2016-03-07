(MODX) Соответствие цвета на фото при фильтрации mFilter2, miniShop2

Есть необходимость сделать так что-бы при фильтрации цвета в mFilter2 была возможность указать картинку нужного цвета.

Допустим человек выбрал фильтр «красный» в категории утюги, и в выдаче видит только красные утюги, белый - белые. Товары заполняются в обычном стандартном виде, с указанием цвета в опциях.

Нужен самый простой способ реализации, просьба в ответе сразу указывать стоимость и сроки! Если сталкивались с такой задачей - обязательно укажите в ответе!

MODX Revo 2.4.0-pl, miniShop - 2.2.0-pl2, mSearch2 - 1.5.3;