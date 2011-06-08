"Натянуть" шаблон на действующий сайт (Joomla)

Работает сайт www.csef.ru. В свое время делался не совсем прямыми руками под CMS собственной разработки. Контакт с разработчиком потерян, а баги остались... А. Необходимо (достаточно оперативно): 1. Устранить некоторые явные ошибки (корректировка ошибок отображения в английской версии ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1. Установить шаблон
2. Расставить модули
3. Возможно что то дописать по мелочи
4. Вставить флеш -шапку (имеется)
5. Провести общую диагностику и выдать заключение и рекомендации
СРОЧНО!
PS: предвартельно могу обсудить проект в аське скайпе или по телефону у меня они есть в профиле
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