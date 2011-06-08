"Натянуть" шаблон на действующий сайт (Joomla)

$100
Веб-программированиеЗакрыт5 заявок138 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

1. Установить шаблон

2. Расставить модули

3. Возможно что то дописать по мелочи

4. Вставить флеш -шапку (имеется)

5. Провести общую диагностику и выдать заключение и рекомендации

СРОЧНО!

PS: предвартельно могу обсудить проект в аське скайпе или по телефону у меня они есть в профиле

Joomla
13 лет назад
petersob
Пётр 
38 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
4 года назад