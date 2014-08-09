Есть сайт с перечнем достопримечательностей http://galleryua.com/photo/dostoprimechatelnosti/1000776-Kostel-Sv-Antoniya , для каждой из них известны координаты GPS. По известным координатам нужно получить с сайта booking.com ближайшие отели в радиусе R км и вывести их списком на странице. ...
"Заказать обратный звонок" joomla 2.5
Добрый день!
есть сайт. движок joomla 2.5
на нем есть кнопка "заказать обратный звонок"
нужно сделать такой модуль или плагин, который будет делать вот что:
1) прежде всего он должен быть модульный. т.е. исполнитель присылает мне файл.зип (ну как все расширения в джумле ставятся) я его устанавливаю, и все работает.
вариант, когда вы сами все настроите и потом на другом сайте я его поставить не смогу - такой вариант мне не нужен.
2) по нажатию на кнопку "заказать обр. звонок" в этом же окне появляется форма, с полями: имя, номер телефона и кнопкой заказать.
3) после того, как заполнить форму и отправить - она отправляет письмо на емайл.
4) в админке настраивается текст кнопки (заказать) и емайл, куда будет отправляться письмо.
если еще и количество полей можно настраивать - вообще супер, но не обязательно.
срок - дня 4. но если критично повлияет на цену, то можно и больше - договоримся.
обязательно в проекте пишем цену.
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