"Заказать обратный звонок" joomla 2.5

Добрый день!

есть сайт. движок joomla 2.5

на нем есть кнопка "заказать обратный звонок"

нужно сделать такой модуль или плагин, который будет делать вот что:

1) прежде всего он должен быть модульный. т.е. исполнитель присылает мне файл.зип (ну как все расширения в джумле ставятся) я его устанавливаю, и все работает.

вариант, когда вы сами все настроите и потом на другом сайте я его поставить не смогу - такой вариант мне не нужен.

2) по нажатию на кнопку "заказать обр. звонок" в этом же окне появляется форма, с полями: имя, номер телефона и кнопкой заказать.

3) после того, как заполнить форму и отправить - она отправляет письмо на емайл.

4) в админке настраивается текст кнопки (заказать) и емайл, куда будет отправляться письмо.

если еще и количество полей можно настраивать - вообще супер, но не обязательно.

срок - дня 4. но если критично повлияет на цену, то можно и больше - договоримся.

обязательно в проекте пишем цену.