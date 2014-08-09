"Заказать обратный звонок" joomla 2.5

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт10 заявок180 просмотров

Добрый день!

есть сайт. движок joomla 2.5

на нем есть кнопка "заказать обратный звонок"

нужно сделать такой модуль или плагин, который будет делать вот что:

1) прежде всего он должен быть модульный. т.е. исполнитель присылает мне файл.зип (ну как все расширения в джумле ставятся) я его устанавливаю, и все работает.

вариант, когда вы сами все настроите и потом на другом сайте я его поставить не смогу - такой вариант мне не нужен.

2) по нажатию на кнопку "заказать обр. звонок" в этом же окне появляется форма, с полями: имя, номер телефона и кнопкой заказать.

3) после того, как заполнить форму и отправить - она отправляет письмо на емайл.

4) в админке настраивается текст кнопки (заказать) и емайл, куда будет отправляться письмо.

если еще и количество полей можно настраивать - вообще супер, но не обязательно.

срок - дня 4. но если критично повлияет на цену, то можно и больше - договоримся.

обязательно в проекте пишем цену.

Joomla
11 лет назад
gemkirill
Кирилл 
41 год
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Подключить партнерку booking.com по примеру

    $15

    Есть сайт с перечнем достопримечательностей http://galleryua.com/photo/dostoprimechatelnosti/1000776-Kostel-Sv-Antoniya , для каждой из них известны координаты GPS. По известным координатам нужно получить с сайта booking.com ближайшие отели в радиусе R км и вывести их списком на странице. ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • JS скрипт для хлебных крошек

    $10

    Реализовать выпадающее меню для хлебных крошек, как здесь http://prom.ua/p41112469-galogennaya-lampa-narva.html Только добавить еще возможность фильтровать список путем ввода части из названия. Само меню представлено в виде jSON массива вот так, http://galleryua.com/photo/hlebnye.php?id=23 ...

    JavaScript
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • PHP Скрипт загрузки изображений

    $10

    Нужнен простой скрипт массовой загрузки изображений. (PHP) Форма простая Выбор файлов + 2 кнопки (Загрузить, Очистить папку) Делать должен следующие: 1) Выбираем изображения(Массовая загрузка) 2) Заливаем в папку img(например) (папка ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Сделать новый скрипт на базе существующего

    $50

    Требуется сделать копию скрипта на базе существующего с небольшими изменениями. Будет предоставлен доступ к скрипту на девелоперской версии сайта. Довольно простая задачка. тз в прикрепленном файле. ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • API Яндекс остров

    $50

    Необходимо сделать яндекс остров ф котором будет форма заказа такси http://www.odincovo-taksi.ru/book-online/ Пример формы заказа в острове:

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Написать модуль для SMF

    Инвайтинг, типа Invitation System Его и можно за основу взять, выставление кол-ва инвайтов для рангов, время жизни инвайта, и т.п. опции чтоб остались. Но нужно добавить, чтобы вся ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Поправить верстку и добавить скрипт

    Проект для того, кто сразу готов начать работу. Задание такое: есть верстка для блока, надо внести в неё правки и привязать скрипт смены картинок, который уже тоже есть ещё раз повторюсь, работа ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • PHP скрипт создание изображения из текста

    $10

    Нужно сделать скрипт, который из любой текстовой строки сделает картинку. Должна поддерживаться латиница и кириллица. варианты. 1. На прозрачном фоне 2. На заданном фоне. 3. на другой картинке ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Реферальная система для казино

    Всем привет. Нужно создать и прикрутить реферальную систему к сайту казино. Пользователь будет получать процент со ставок своего реферала. Казино использует биткоины в качестве основной валюты. Пишите ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад