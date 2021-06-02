1.Сделать подтверждение номера телефона через SMS на тильде.

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  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка1394 просмотра
  • На странице есть форма: Опросник
  • Заполняя форму, пользователь попадает на новую страницу с предложениями. Сами данные - отправляются в CRM систему
  • Необходимо, чтобы пользователь подтвердил свой номер через SMS код, и только после этого его перенаправляло на страницу с предложениями.
Tilda
4 года назад
ksenia0702
Ксения 
23 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Гегайр
 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
15 отзывов
4 года назад

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