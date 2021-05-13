1 сцена на Three JS - реализовать сегодня

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка948 просмотров

1 сцена на Three JS - реализовать сегодня

подробности в телеграмм

Сроки к утру, оплата 50$

JavaScript
4 года назад
createrwebst
Андрей 
33 года
4 года в сервисе
Был
2 года назад
37 отзывов(-2)

Заявки фрилансеров

Георгий
 
35 лет
4 года в сервисе
Был
месяц назад
1 отзыв
4 года назад