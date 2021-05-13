Необходимо доработать telegram-bot по продажам мобильных / серверных proxy. Проект на 85% выполнен. В связи с личными проблемами программиста, требуется специалист на которого Перенесу весь проект. Движок telegram-бота написан полностью с ...
1 сцена на Three JS - реализовать сегодня
1 сцена на Three JS - реализовать сегодня
подробности в телеграмм
Сроки к утру, оплата 50$
Заявки фрилансеров
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