Виджет Комментарии будет использоваться на сайте vkino.com.ua и других кинотеатральных сайтах для оставления отзывов о фильмах. Обращаю ваше внимание, что проект требует реализации его на принципах ООП с использованием Zend-фреймворка и высоким качеством ...
1C Bitrix - BEXX:Shop: доработать и поддерживать.
Описание проекта:
Необходимо выполнить небольшие доработки в Битриксе модуле Bexx.shop. (подробности после определения). И так же выполнять новые доработки в возникающие в процессе работы. В предложении вставляйте примерную цену и портфолио.
Оплата по-часовая.
Обязательные требования:
Знания 1С Bitrix (Управление сайтом), знания модуля Bexx.Shop, ответственность и коммуникабельность.
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