1C Bitrix - BEXX:Shop: доработать и поддерживать.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка135 просмотров

Описание проекта:

Необходимо выполнить небольшие доработки в Битриксе модуле Bexx.shop. (подробности после определения). И так же выполнять новые доработки в возникающие в процессе работы. В предложении вставляйте примерную цену и портфолио.

Оплата по-часовая.

Обязательные требования:

Знания 1С Bitrix (Управление сайтом), знания модуля Bexx.Shop, ответственность и коммуникабельность.

13 лет назад
kimaru1984
Геннадий 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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