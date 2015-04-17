3 доработки по сайту на Joomla

Здравствуйте,необходимо по существующему сайту на джумле реализовать 3 не сложных доработки.

1) Добавление блока телефона доверия

2) Создание странички журнала,с формой отправки данных на подписку. (Деление по городам как на скрине не нужно)

3) Добавление модуля “Фотогалерея” с разбивкой на альбомы

4) Модуль “Видеогалерея” (Видео с хостинга Youtube)

В приложении скрины на которых все показано.

Сроки 3 дня,жду Ваших предложений

Сам сайт: http://clip2net.com/s/3fAxL9e