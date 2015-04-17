3 доработки по сайту на Joomla

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки155 просмотров

Здравствуйте,необходимо по существующему сайту на джумле реализовать 3 не сложных доработки.

1) Добавление блока телефона доверия

2) Создание странички журнала,с формой отправки данных на подписку. (Деление по городам как на скрине не нужно)

3) Добавление модуля “Фотогалерея” с разбивкой на альбомы

4) Модуль “Видеогалерея” (Видео с хостинга Youtube)

В приложении скрины на которых все показано.

Сроки 3 дня,жду Ваших предложений

Сам сайт: http://clip2net.com/s/3fAxL9e

Joomla
10 лет назад
a-luxkz
Иван 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
774 отзыва(-6)

Выбранный исполнитель

nickfluk
Николай 
43 года
12 лет в сервисе
Был
2 дня назад
10 лет назад
$50
3 дня
Все на высшем Уровне !!! Рекомендую !
Сотрудничеством доволен. Быстрая оплата.

Заявки фрилансеров

nickfluk
Николай 
43 года
12 лет в сервисе
Был
2 дня назад
10 лет назад