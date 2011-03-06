4 шаблона блога для Joomla на футбольныю тематику

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен6 заявок146 просмотров

Требуется сделать 4 шаблона блога для Joomla.

Больше информации в приложении.

Готов дать пояснения по Skype.

Joomla
14 лет назад
paulhart
Пол 
44 года
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Zhuykoff
Андрей 
36 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад
$150
7 дней
С энтузиазмом воспринимал все пожелания и небольшие изменения от первоначального задания. Помогал по мелочам даже после получения оплаты. В общем сделал всё как требовалось и сотрудничеством я остался доволен.
ОТлично

Заявки фрилансеров

Zhuykoff
Андрей 
36 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад