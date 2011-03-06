На существующем сайте выполнить следующие работы: 1)натянуть макет главной страницы (уже все сверстано в Html отдельно, но не перенесено на сайт, надо только внести небольшие изменения: заменить прикрепленные картинки на другие (5шт). 2)натянуть ...
4 шаблона блога для Joomla на футбольныю тематику
Требуется сделать 4 шаблона блога для Joomla.
Больше информации в приложении.
Готов дать пояснения по Skype.
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