Адаптация сайтов под показ на ipad, android

Нужно сделать небольшие доработки по HTML-коду и wordpress на сайте. Версия WordPress 2.7.1, обновлять версию не нужно. Нужен человек разбирающийся в Wordpress на хорошем уровне. Начинающий не нужен. Работа довольно несложная, 4 пунка в ТЗ 1. убрать ссылку ...