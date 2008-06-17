Необходимо дописать к готовому движку возможность подачи объявления о покупке-продаже мотоциклов и грузовых авто...ТЗ вышлю исполнителю... сроки 5 - 7 дней icq:482978502
Администрирование и доработка игрового портала
Ищу програмиста( веб дизайнера) на постоянную работу . Трбуется администрирование и дороботка игровго портала! Пишите [email protected] или в асю 284856830
Заявки фрилансеров
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