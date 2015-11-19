Активировать кнопку покупки при условиях

Парсер товаров и категорий на php+mysql; для товаров - названия, описания, цены, ссылок на фото и категории (без проверки - есть ли такой товар уже в базе или нет, соответственно для старых товаров ничего обновлять не ...
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Добрый день,
Зайдите на страницу euro-crisis.info
1. Спуститесь на последний экран. Нужно реализовать кнопки поделиться.
2. 9,99 PROMO PRICE может быть активна если поделились минимум в 2 любых соц сетях и ввели email. Если эти условия не выполнены, нужно выводить сообщения вида 2.png (оформление должно быть похоже на это).
Не достаточно просто нажать на кнопки соц сетей, т.к. действие может быть отменено.
Предлагайте сроки и цены.
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