Активировать кнопку покупки при условиях

Добрый день,

Зайдите на страницу euro-crisis.info

1. Спуститесь на последний экран. Нужно реализовать кнопки поделиться.

2. 9,99 PROMO PRICE может быть активна если поделились минимум в 2 любых соц сетях и ввели email. Если эти условия не выполнены, нужно выводить сообщения вида 2.png (оформление должно быть похоже на это).

Не достаточно просто нажать на кнопки соц сетей, т.к. действие может быть отменено.

Предлагайте сроки и цены.