Аналог adultfriendfinder.com

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки185 просмотров

Пример adultfriendfinder.com

(двиг можно использовать PG Dating pro в нем есть 90% перечисленных возможностей.)

Общее описание проекта:

• возможность размещения текстовой информации в анкете, а так же фото и видео – доступ по разграничению (контактную информацию и видео можно смотреть только VIP либо после разовой оплаты 1 е.у. так же отправка личных сообщение 1 у.е. (фотографии и общее инфо бесплатно),

• необходимо реализовать чат со множеством комнат (тем) – в чате должен быть стоп на мат, адреса, телефоны и эл почту (символы и т.д.), возможность редактировать стоп слова – необходима возможность размещения рекламы в виде баннера как в окне ICQ и 3-5 текстовых ссылок.

• форум-сообщества-группы – возможность обсуждения тем по принципу форума-сообщества и т.д. необходима возможность размещения рекламы , так же стоп слова,

• возможность поиска по региону - регистрация по региону (список регионов возможность добавлять исправлять и т.д.)

• Возможность удалить анкету – платная услуга 1 у.е.

• Возможность вывести деньги по заявке (простая форма Способ, Реквизиты – заказать, приходит на майл) – заявки будут обрабатываться в ручную.

Разграничение доступа:

Пользователь:

• Возможность свободного просмотра и поиск анкет с сайта без регистрации.

• Возможность просмотра закрытой информации (контакты, видео) за единовременную оплату или за абонентскую (месяц), т.е. у пользователя должен быть на аккаунте внутренний счет на который происходит пополнение и списание за оказанные услуги.

Партнер:

• Возможность реализации партнерской программы (реферальная система)– привлеченные пользователи % от пополнения аккаунта привлеченным пользователем.

• Возможность просмотра статистики партнерской программы.

• Возможность вывести деньги по заявке (простая форма Способ, Реквизиты – заказать, приходит на майл) – заявки будут обрабатываться в ручную.

Администратор:

• Возможность управлять разделами просмотра для пользователей – разграничение прав.

• Способы оплаты управление платными услугами, так же статистика платежей – возможность добавление платежных систем в дальнейшем.

• Статистика партнерской программы.

• Управление новостями – рассылка по зарегистрированным пользователям.

• Управление и возможность редактирования данных пользователей.

• Управление чатом (бан, on / off, и т.д.)

• Управление форумом- сообществом, модерация и т.д.

• язык – рус / англ

Способы пополнения счета:

Web money, яндекс деньги, мани майл, рбк, пластиковые карты, пай пал, е голд, смс биллинг. (возможно реализовать например на таких сервисах как з паймер, интеркасса, робох и т.д. – но БЕЗ ПЕРСОНАЛЬНОГО АТТЕСТАТА !)

Дизайн:

Можно видоизменить adultfriendfinder.com – жестких критериев нет.

16 лет назад
centr-sad
Олег 
46 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Выбранный исполнитель

nikmirn
Mirnyj 
42 года
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
3 отзыва(-3)
16 лет назад
$200
7 дней

Заявки фрилансеров

nikmirn
Mirnyj 
42 года
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
3 отзыва(-3)
16 лет назад

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