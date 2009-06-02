Собственно сабж. Требуется - написать концепцию интеграции коммерческого проекта (интернет магазина) с социальной сетью (она есть и готова). Т.е. например - общая база пользователей - блок ваши друзья ...
Аналог adultfriendfinder.com
Пример adultfriendfinder.com
(двиг можно использовать PG Dating pro в нем есть 90% перечисленных возможностей.)
Общее описание проекта:
• возможность размещения текстовой информации в анкете, а так же фото и видео – доступ по разграничению (контактную информацию и видео можно смотреть только VIP либо после разовой оплаты 1 е.у. так же отправка личных сообщение 1 у.е. (фотографии и общее инфо бесплатно),
• необходимо реализовать чат со множеством комнат (тем) – в чате должен быть стоп на мат, адреса, телефоны и эл почту (символы и т.д.), возможность редактировать стоп слова – необходима возможность размещения рекламы в виде баннера как в окне ICQ и 3-5 текстовых ссылок.
• форум-сообщества-группы – возможность обсуждения тем по принципу форума-сообщества и т.д. необходима возможность размещения рекламы , так же стоп слова,
• возможность поиска по региону - регистрация по региону (список регионов возможность добавлять исправлять и т.д.)
• Возможность удалить анкету – платная услуга 1 у.е.
• Возможность вывести деньги по заявке (простая форма Способ, Реквизиты – заказать, приходит на майл) – заявки будут обрабатываться в ручную.
Разграничение доступа:
Пользователь:
• Возможность свободного просмотра и поиск анкет с сайта без регистрации.
• Возможность просмотра закрытой информации (контакты, видео) за единовременную оплату или за абонентскую (месяц), т.е. у пользователя должен быть на аккаунте внутренний счет на который происходит пополнение и списание за оказанные услуги.
Партнер:
• Возможность реализации партнерской программы (реферальная система)– привлеченные пользователи % от пополнения аккаунта привлеченным пользователем.
• Возможность просмотра статистики партнерской программы.
• Возможность вывести деньги по заявке (простая форма Способ, Реквизиты – заказать, приходит на майл) – заявки будут обрабатываться в ручную.
Администратор:
• Возможность управлять разделами просмотра для пользователей – разграничение прав.
• Способы оплаты управление платными услугами, так же статистика платежей – возможность добавление платежных систем в дальнейшем.
• Статистика партнерской программы.
• Управление новостями – рассылка по зарегистрированным пользователям.
• Управление и возможность редактирования данных пользователей.
• Управление чатом (бан, on / off, и т.д.)
• Управление форумом- сообществом, модерация и т.д.
• язык – рус / англ
Способы пополнения счета:
Web money, яндекс деньги, мани майл, рбк, пластиковые карты, пай пал, е голд, смс биллинг. (возможно реализовать например на таких сервисах как з паймер, интеркасса, робох и т.д. – но БЕЗ ПЕРСОНАЛЬНОГО АТТЕСТАТА !)
Дизайн:
Можно видоизменить adultfriendfinder.com – жестких критериев нет.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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