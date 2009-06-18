Анонсы в новостях перестали выводиться на главной

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Закрыт6 заявок139 просмотров

Анонсы в новостях перестали выводиться на главной

Только заголовки выходят и все, а краткий обзор новости не появляется теперь почему то.

это shopscript premium

http://tvboom.kz/index.php

16 лет назад
yakooobin
43 года
17 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров