Требуется доработка скрипта на PHP CURL для обхода защиты сайта. Предоставлено описание с наработками. Бюджет составляет 60$, сроки выполнения 2-3 часа. Оплата по готовности. Работа должна начаться сразу.
API JSON to HTML to PDF
Требуется по api получить данные в JSON, создать HTML по шаблону и генерировать в PDF online и отправить на email оповещение со ссылкой для скачивания. Аналог CARFAX.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $60Веб-программирование5 заявокЗакрытмесяц назад
Требуется разработать функционал для заказа и отслеживания транспорта на платформе с использованием PHP. Задача включает создание надежного и эффективного backend-решения для обработки запросов пользователей и управления транспортными данными.Закрытмесяц назад
- $50
Ищется специалист по WordPress для внесения изменений на сайт, исправления ошибок и оптимизации под Google. Задачи включают добавление новых пунктов меню, устранение багов, улучшение скорости загрузки и настройку SEO. Требуется опыт работы от 2 лет, знание WooCommerce и базовый английский язык приветствуются. Формат работы удаленный.Веб-программирование9 заявокЗакрытмесяц назад
Разработайте бота, который будет автоматически выставлять товары на платформе Playerok, используя заранее подготовленные заготовки. Ожидается создание функционала, позволяющего значительно упростить процесс размещения товаров.Веб-программирование4 заявкиЗакрытмесяц назад
- $500
Ищется опытный специалист для разработки и внедрения чат-бота в Telegram канале клуба. Задачи включают создание мини-гида по продуктам и автоматизацию ответов на часто задаваемые вопросы. Срок выполнения - 4-6 недель. Интеграция на сайте обсуждается. Примеры работ и сроки выполнения обязательны.Веб-программирование1 исполнительЗакрыт2 месяца назад
- $100
Необходимо разработать автоматизированного бота для записи на визовые встречи в VFS Global. Бот должен обходить защиту Cloudflare и каптчи, обеспечивая быструю реакцию на открывающиеся слоты. Учтите особенности безопасности сайта, чтобы гарантировать успешную запись.Закрытмесяц назад
Разработайте парсер для извлечения экономических данных с сайта TradingView. Необходимо получить данные по странам, включая рост ВВП, ключевую ставку, уровень инфляции и торговый баланс. Информация будет использоваться для анализа и обработки в дальнейшем.Закрытмесяц назад