API JSON to HTML to PDF

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Закрыт10 заявок211 просмотров

Требуется по api получить данные в JSON, создать HTML по шаблону и генерировать в PDF online и отправить на email оповещение со ссылкой для скачивания. Аналог CARFAX.

.NETJavaScriptREST APIИнтеграция API
2 месяца назад
Dimkerplus
Дмитрий 
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Заявки фрилансеров

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