Задача заключается в разработке чекера для PUBG Mobile, включающего анализ сетевого трафика, работу с API и интеграцию решений для CAPTCHA. Необходимо использовать Python для написания кода, а также прокси-серверы для предотвращения блокировки IP. Ожидается понимание работы игры и навыки автоматизации запросов.
Астериск подключить к GPT
Интересует предмет вопроса сможем интегрировать чат бот GPt с Астериск для обработки входящих и исходящих звонков ? Скажем с помощью вот таких библиотек с Гит https://github.com/notori0us/phone-g
Заявки фрилансеров
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