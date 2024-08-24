Астериск подключить к GPT

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок37 просмотров

Интересует предмет вопроса сможем интегрировать чат бот GPt с Астериск для обработки входящих и исходящих звонков ? Скажем с помощью вот таких библиотек с Гит https://github.com/notori0us/phone-g

ChatGPTИнтеграция APIСоздание чат-ботов
5 месяцев назад
guest_1733825498725
5 месяцев в сервисе
Был
5 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров