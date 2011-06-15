Автогенерация карты под DLE

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Требуется модуль, который будет сам генерировать и обновлять sitemap, при это должен выводить карту вида xml и html, например как тут – http://legitlex.com/index.php?option=com_xmap&sitemap=1 (это xmap для joomla).

Сайт на который нужно поставить – http://zadrotoff.net/ (DLE 8.5)

13 лет назад
zadrotoff
Роман 
39 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
2 отзыва(-1)
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