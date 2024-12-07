Нужна программа которая будет автоматически парсит данные из различных Агрегаторов

Пример задачи:

У нас есть ниша - Бух услуги Москва

Необходимо сделать детализацию компаний из различных Агрегаторов (примерно их 10) это Яндекс Услуги/Карта, Авито, 2ГИС, Профи ру и другие



Например если через Яндекс Карты вбить Бух услуги Москва то выдаст нам результат объявлений

Нам нужно передавать Первых 15 объявлений в гугл таблицу с определёнными данными

Название компании

Лого или фото

Ссылка на объявления

Ссылка на посадочный элемент (на сайт)

Кол-во оценок

Рейтинг

Время работы

и другое



Таким образом в гугл таблице у нас есть таблица с 15 +- компаниями из яндекс.Карты