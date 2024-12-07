Требуется помощь в создании XML файла для обновления наличия 1000 товаров на площадке prom.ua. Необходимо, чтобы файл обновлял существующие товары, а не создавал новые. Поставляется пример текущего файла, который не работает должным образом. Ожидается консультация и возможный рабочий файл с корректным форматом.
Автом. грузка данных в гугл таблицу из различных Агрегаторов (Парсинг)
Нужна программа которая будет автоматически парсит данные из различных Агрегаторов
Пример задачи:
У нас есть ниша - Бух услуги Москва
Необходимо сделать детализацию компаний из различных Агрегаторов (примерно их 10) это Яндекс Услуги/Карта, Авито, 2ГИС, Профи ру и другие
Например если через Яндекс Карты вбить Бух услуги Москва то выдаст нам результат объявлений
Нам нужно передавать Первых 15 объявлений в гугл таблицу с определёнными данными
Название компании
Лого или фото
Ссылка на объявления
Ссылка на посадочный элемент (на сайт)
Кол-во оценок
Рейтинг
Время работы
и другое
Таким образом в гугл таблице у нас есть таблица с 15 +- компаниями из яндекс.Карты
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