Необходимо реализовать форму на React, которая будет встраиваться в сайт как embedded code. Данные из формы должны отправляться на email. Это часть более крупного проекта, поэтому цена за форму поможет оценить стоимость всего проекта. Базы данных и бэкэнд на первом этапе не требуются.
Автоматическая смена страны и региона в VPN Windscribe
Цель:
Разработать программу, которая автоматически меняет страну и регион в VPN Windscribe через заданный интервал времени.
Функционал:
Случайный выбор страны и региона при каждом переключении.
Черный список стран (blacklist) — возможность исключать определенные страны из списка подключений.
Автоматическая смена VPN по заданному интервалу времени (возможность настройки).
Проверка подключения после смены, чтобы убедиться, что VPN работает корректно.
Требования:
Операционная система: Windows 10 (должно корректно работать на дедике).
Язык программирования: Python (предпочтительно, но главное, чтобы работало стабильно).
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование9 заявокЗакрытмесяц назад
- $500
Требуется доработка бота для проекта на Amazing RP с использованием языка Lua. Необходимо оптимизировать код, добавить новые функции, исправить текущие ошибки и улучшить логику работы. Бот должен заходить на сервер и добывать дерево. Также требуется оптимизация работы с базой данных, тестирование и финальная отладка перед запуском.Веб-программирование7 заявокЗакрытмесяц назад
Требуется доработка функциональности АЗС-локатора на сайте, разработанном на Symfony и работающем в Docker. Необходимо сохранить текущее положение и масштаб карты при сбросе фильтров, а также обновлять отображение доступных заправок без изменения текущего положения карты. Удобство пользователей является приоритетом.Веб-программирование1 заявкаЗакрытмесяц назад
Необхідно реалізувати інтеграцію для автоматичної передачі даних про платежі між KeyCRM і Finmap. Функціонал включає передачу очікуваних платежів та фіксацію фактичних оплат з можливістю обробки часткових платежів. Інтеграція має працювати без ручного введення даних та коректно обробляти різні способи оплати.Веб-программирование2 заявкиЗакрытмесяц назад
Требуется подключить B2B решение для интернет-магазина Balmain Hair на платформе Shopify. Необходимо настроить доступ для бизнес-покупателей, позволяя им вводить налоговый номер и видеть оптовые цены. Ищем специалиста для реализации или консультации по существующим приложениям.Веб-программирование3 заявкиЗакрытмесяц назад
Необхідно дописати метод для обробки журналів транзакцій Solana в код на Rust. У результаті повинні включатися тип swap, часова позначка, сума swap та адреса транзакції. Дані мають бути зрозумілими та доставлятися в реальному часі через WebSocket без затримок.Веб-программирование4 заявкиЗакрытмесяц назад
- $50
Необходимо разобраться, почему методы sort() и toSorted() не сортируют массив чисел по убыванию. Проблема возникает при использовании функции (a, b) { return b - a }. Сортировка работает на тестовом массиве, но не на конкретном. Ищется помощь от опытных разработчиков.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт2 месяца назад
Требуется разработать парсер для андроид-приложения, который позволит спарсить каталог товаров. Необходимо использовать предоставленный алгоритм. Детали задания будут отправлены исполнителю в личных сообщениях.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт2 месяца назад
- $50
Ищется разработчик для настройки парсера пампов монет на Mexc бирже. Основной акцент на мемкоинах с ростом более 8% в интервале 1-5 минут. Результаты необходимо выводить в Telegram-канал. API ключи будут предоставлены. Код парсера уже частично готов.Веб-программирование10 заявокЗакрытмесяц назад