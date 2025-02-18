Автоматическая смена страны и региона в VPN Windscribe

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки21 просмотр

Цель:

Разработать программу, которая автоматически меняет страну и регион в VPN Windscribe через заданный интервал времени.

Функционал:

  • Случайный выбор страны и региона при каждом переключении.

  • Черный список стран (blacklist) — возможность исключать определенные страны из списка подключений.

  • Автоматическая смена VPN по заданному интервалу времени (возможность настройки).

  • Проверка подключения после смены, чтобы убедиться, что VPN работает корректно.

Требования:

  • Операционная система: Windows 10 (должно корректно работать на дедике).

  • Язык программирования: Python (предпочтительно, но главное, чтобы работало стабильно).

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