Автоматическая выгрузка файлов с таблиц

Есть необходимость в автоматической выгрузке файлов с таблиц (XLS,CSV) на сайт в определенный раздел.

Пример файла во вложении.

Также ссылка на продукты, которые уже выгружены на сайте - http://utis.org.ua/stock/category/2

Когда определимся с кандидатом, предоставляем доступ к сайту.

Бывают моменты, на сайте некоторые продукты «слетают\плохо отображаються» также происходит непроизвольное изменение цены. Хотим это устронять и контролировать.

Сколько данные работы могут стоить: указывать две цены - выгрузка одной таблицы с товаром и поддержка работоспособности ранее загруженых товаров.