Сайт akra.com.ua/ . CMS Sitebil 1) Сделать везде Яндекс карту на украинском языке(добавление объявления, просмотр объявления и категория) 2) После html верстки js перестал прятать/показывать ...
Автоматическая выгрузка файлов с таблиц
Есть необходимость в автоматической выгрузке файлов с таблиц (XLS,CSV) на сайт в определенный раздел.
Пример файла во вложении.
Также ссылка на продукты, которые уже выгружены на сайте - http://utis.org.ua/stock/category/2
Когда определимся с кандидатом, предоставляем доступ к сайту.
Бывают моменты, на сайте некоторые продукты «слетают\плохо отображаються» также происходит непроизвольное изменение цены. Хотим это устронять и контролировать.
Сколько данные работы могут стоить: указывать две цены - выгрузка одной таблицы с товаром и поддержка работоспособности ранее загруженых товаров.
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