Автоматическая выгрузка файлов с таблиц

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки90 просмотров

Есть необходимость в автоматической выгрузке файлов с таблиц (XLS,CSV) на сайт в определенный раздел.

Пример файла во вложении.

Также ссылка на продукты, которые уже выгружены на сайте - http://utis.org.ua/stock/category/2

 

Когда определимся с кандидатом, предоставляем доступ к сайту.

Бывают моменты, на сайте некоторые продукты «слетают\плохо отображаються» также происходит непроизвольное изменение цены. Хотим это устронять и контролировать.

 

Сколько данные работы могут стоить: указывать две цены  - выгрузка одной таблицы с товаром и поддержка работоспособности ранее загруженых товаров.

9 лет назад
utis
37 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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